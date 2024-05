Ceri - è arrivato il giorno più bello La sveglia all’alb - poi l’alzata e la folle corsa per salire al Monte

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’attesa è finalmente finita, il 15 maggio èe con esso ha portato la Festa dei. La città è pronta, dopo mesi di preparazione a livello estetico, tecnico e organizzativo, a riaccogliere una Festa unica e a proseguire una tradizione secolare e (quasi) ininterrotta. Già da due giorni (13 e 14 maggio) l’avvicinamento al fatidicoè stato scandito dal triduo presso la chiesetta dei Muratori in via Savelli e dalle tradizionali “sonate” del campanone, che grazie all’abilità e alla dedizione del Gruppo Campanari eugubino fa sentire forte la sua voce in tutta la vallata eugubina, come a richiamare e radunare tutta la cittadinanza. La giornata odierna, come da tradizione, comincia presto, con i tamburini che, insieme al trombettiere Marco Tasso, dalle ore 5:45 partiranno perre i tre capodieci – ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia »

Ceri, è arrivato il giorno più bello. La sveglia all’alba, poi l’alzata e la folle corsa per salire al Monte - ceri, è arrivato il giorno più bello. La sveglia all’alba, poi l’alzata e la folle corsa per salire al Monte - Gubbio celebra oggi la sua festa. Trombettiere e tamburini in strada dalle 5.45 per ’chiamare’ i capodieci. Alle 11.30 suggestiva cerimonia e ’birate’ in Piazza Grande, a sera l’ascesa all’Ingino.

Ceri di Gubbio: il video dell’alzata - ceri di Gubbio: il video dell’alzata - Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...

È il grande giorno di Gubbio: via alla Festa dei Ceri - È il grande giorno di Gubbio: via alla Festa dei ceri - È il grande giorno di Gubbio. Iniziati già all’alba i tradizionali appuntamenti della Festa dei ceri, a cui hanno dato il via i tamburini e il trombettiere Marco Tasso, che a partire dalle 5.45 hanno ...