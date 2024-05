Centomila brani al giorno sbarcano sui social e sulle piattaforme Ma quanto vale per noi la muisica? L’industria della canzone ce lo rivela

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024)canzoni ogni. E non si pensi solo a Spotify o YouTube ma le canzoni trovano sbocco naturale ormai pure suida Instagram a TikTok, in tv, al cinema, in radio naturalmente. Per analizzare come unanasce, come si sviluppa ed evolve c’è “” (Ed. Laterza), lo studio approfondito di Gianni Sibilla giornalista, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano e docente universitario allo Iulm. La, sebbene si dia ormai per scontata perché facilissimo ascoltarla ovunque ormai, si inserisce in un quadro complesso del quadro culturale italiano. Inoltre si è ramificata anche in altri ambiti ...