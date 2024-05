C' è una cosa che adoro della Meloni Lucia Annunziata - fango a volontà sulla premier | Video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Giorgiaè la più votata d'Italia. Che riflessione ti fa venire questoship, sugli italiani,politica?". Giovanni Floris ospita a DiMartedì, su La7, la collegache una volta lasciata la Rai in polemica con il governo di centrodestra ha ora modo di dedicarsi alla sua grande passione, la politica. Attivamente, e ovviamente a sinistra da candidata per il Pd alle prossime elezioni europee di giugno. La rispostaex conduttrice di In mezz'ora su Rai 3 è da piena campagna elettorale. "C'è unachedi Giorgia, che lei usa il doppio standard a suo favore senza nessuna esitazione. Se ti va bene difendere una persona la difendi, se invece è una persona che non ti piace puoi dire di lei ...

Luciano Ligabue non ci gira attorno per rispondere ad Andrea Scanzi che gli ripropone la solita domanda sul rischio fascismo in Italia. Il giornalista, in una intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, chiede al cantautore - che conosce da ...

A Pomigliano un ticket per Schlein: Topo & Cristallo - A Pomigliano un ticket per Schlein: Topo & Cristallo - Jasmine, la sardina più amata da Lilly Gruber, e Lello, il figlio dell'autista di Antonio Gava, sono la strana coppia della circoscrizione Sud del Partito democratico. Stasera apriranno la loro campag ...

Lucia Annunziata: "Meloni ha detto che non ero una giornalista. Mi trema la voce, sono ancora così arrabbiata..." - lucia Annunziata: "meloni ha detto che non ero una giornalista. Mi trema la voce, sono ancora così arrabbiata..." - lucia Annunziata a diMartedì: 'meloni ha detto che non ero una giornalista, e che lavoravo in Rai perché avevo la giusta tessera'.

Pd, ok a Conte premier. Ma in cambio ministeri, nomine, Rai e... Inside - Pd, ok a Conte premier. Ma in cambio ministeri, nomine, Rai e... Inside - Se il governo meloni implode e si va al voto, il Pd lascia la premiership a Conte. E in cambio chiede... Lo scenario ...