C’è l’apericena Pochade

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutto pronto per nuovo, assicurato, successo. La Compagnia degli Evasi debutta venerdì sera al teatro degli Impavidi di Sarzana con l’ultimo lavoro dal titolo "Apericena". Il gruppo teatrale non professionista castelnovese, ormai conosciuto a livello nazionale e vincitore in questa prima parte di stagione di numerosi premi, porta in scena venerdì alle 21 sul palcoscenico del teatro di Sarzana, ormai scelto per la presentazione dei nuovi lavori, in prima nazionale il nuovo spettacolo definito di forte attualità sociale "Apericena", la cinquantatreesima produzione della compagnia castelnovese. Un lavoro scritto e diretto da William Cidale, uno dei fondatori della Compagnia degli Evasi, già allievo di Bob Marchese, Quelli di Grock ed Enrico Bonavera. "Dovete necessariamente accettare l’invito a questo apericena - spiega l’autore William ...