C’è ’Buongiorno ceramica’ Nei bar le tazzine artistiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Nel fine settimana Città di Castello dirà "Buongiorno Ceramica" conda caffè dallo stile vintage e contemporaneo che abbelliranno le vetrine dei bar in occasione della decima edizione della manifestazione promossa in tutta Italia dall’Associazione Italiana Città della Ceramica per sabato 18 e domenica 19. Le creazioni nate dall’ispirazione di 20 artisti del territorio tifernate saranno protagoniste di "Tazzinart", un progetto che si propone di valorizzare il talento di tutti coloro che a Città di Castello vivono, lavorano e si divertono con la ceramica. Le creazioni che verranno esposte fino al 16 giugno nei bar del centro storico aderenti, e potranno essere prenotate per l’acquisto al termine del periodo di mostra, saranno realizzate da Uma Antini, Luca Baldelli, Simona Baldelli, Enrico Bartoccini, Isabella Bianchi Michel, Cristina Biccheri, ...