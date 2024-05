CdS – Le date del calciomercato 2024-25 in Italia rivelate dalla Premier League

(Di mercoledì 15 maggio 2024)-05-15 14:42:58Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Ledel-25 insono statedal sito ufficiale della, che ha pubblicato una nota con orari e giorni. “Laha confermato ledelle finestre di mercato per l’estatee l’inverno 2025. La finestra estiva aprirà venerdì 14 giugno e chiuderà alle 23:00 BST di venerdì 30 agosto. Nel frattempo, la finestra invernale si aprirà mercoledì 1 gennaio 2025 e chiuderà alle 23:00 GMT di lunedì 3 febbraio 2025. Per garantire l’armonizzazione con i principali campionati europei, ledi chiusura ...

Napoli, ora Conte attende l’ultimo rilancio di De Laurentiis | CM.IT - Napoli, ora Conte attende l’ultimo rilancio di De Laurentiis | CM.IT - Conte (LaPresse) – calciomercato.it Conte non è stato contattato dai club di Premier né, ad oggi, dal Milan, e sta trattando col Napoli da settimane. La prima proposta azzurra, come ormai noto, ...

Calciomercato Lazio | Rovella e la rivelazione a un amico: ha deciso il suo futuro - calciomercato Lazio | Rovella e la rivelazione a un amico: ha deciso il suo futuro - calciomercato LAZIO - Dall'arrivo di Igor Tudor, vuoi per alcuni problemi fisici, vuoi per la crescita di Kamada e per alcune caratteristiche non completamente appropriate al gioco ...

Calciomercato 2024-2025, le top leghe si allineano: chiusura delle trattative il 30 agosto - calciomercato 2024-2025, le top leghe si allineano: chiusura delle trattative il 30 agosto - Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga spagnola si uniscono per uniformare le date di apertura e chiusura del calciomercato invernale: le trattative inizieranno il 1° gennaio 2025 e ...