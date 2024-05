Cdp-Poste - accordo sul risparmio postale per il 2024-2026

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I consigli di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, eItaliane, in qualità di distributore, "hanno approvato i principali termini del nuovosulper il triennio. Prevede - spiega un comunicato congiunto, "che la remunerazione annua per il servizio di raccolta e gestione di Buoni e Libretti da parte diItaliane sia compresa tra un minimo di 1,60 miliardi di euro e un massimo di 1,90 miliardi di euro a fronte di obiettivi di raccolta netta concordati".

I consigli di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, e Poste Italiane, in qualità di distributore, "hanno approvato i principali termini del nuovo accordo sul risparmio postale per il triennio 2024-2026 . Prevede - ...

Poste: in accordo con Cdp remunerazione annua tra 1,6 e 1,9 miliardi - I consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualita' di emittente, e Poste, in qualita' di distributore, hanno approvato i principali termini del nuovo accordo sul risparmio ...

Poste: in I trim. ricavi a 3,05 mld (+6%), utile +16% a 501mln, accordo con Cdp (RCO) - Poste, inoltre, ha raggiunto il nuovo accordo con Cdp per la gestione del risparmio postale. "L'accordo - ha annunciato l'ad Matteo Del Fante - coprira' il triennio 2024 - 2026 ed e' pienamente in ...