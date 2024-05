Cdp: Foti, ‘buon lavoro a Carlo Maccari’ - Cdp: foti, ‘buon lavoro a carlo Maccari’ - Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “A nome dei deputati di Fratelli d’Italia complimenti al collega carlo Maccari, appena eletto presidente della Commissione parlamentare di vigilanza su Cassa depositi e pre ...

Montecitorio, question time con i ministri Nordio e Fitto - Montecitorio, question time con i ministri Nordio e Fitto - ROMA – Il ministro della Giustizia, carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulla riforma ... e iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei relativi obiettivi (foti – FDI); sulle iniziative ...

Giornalista condannato al carcere per un articolo, è bufera: "Attacco a libertà di stampa" - Giornalista condannato al carcere per un articolo, è bufera: "Attacco a libertà di stampa" - Bufera sulla condanna a 8 mesi di carcere per il giornalista del 'Giornale' Pasquale Napolitano con l'accusa di diffamazione a mezzo stampa. Dall'Ordine dei giornalisti ai politici fino ai sindacati, ...