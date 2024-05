Castellaneta festeggia la Giornata mondiale delle Api

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn pomeriggio di festa e di scoperta del mondoapi, in programma sabato 18 maggio nella villa 7 Pozzi di. A proporlo è il circolo Legambiente “Mare e Gravine”, attivo da circa un anno e già protagonista di variegate iniziative a favore dell’educazione ambientale. L’occasione è la “Api”, istituita nel 2017 dall’Assemblea generaleNazioni Unite, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici sull’importanzaapi e in generale di tutti gli impollinatori (api, bombi, farfalle, coccinelle), che permettono la riproduzione di moltissime piante, mantenendo così l’equilibrio degli ecosistemi e preservando la biodiversità. A ...

Teatro, trekking, e concerti: a Castellaneta i Dirotta su Cuba. Ecco cosa fare stasera - Teatro, trekking, e concerti: a castellaneta i Dirotta su Cuba. Ecco cosa fare stasera - Dal teatro al balletto fino alla musica a bordo del bus oppure in piazza, con i Dirotta su Cuba a castellaneta: tanti gli appuntamenti per stasera, domenica 12 maggio. Ecco quelli da non perdere tra..

La festa dei patroni San Nicola e San Francesco - La festa dei patroni San Nicola e San Francesco - castellaneta. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024 ritorna la festa patronale di castellaneta: tre giorni di eventi e spettacoli, tra festeggiamenti civili e religiosi, programmati, come da ...

I Dirotta su Cuba a Castellaneta per celebrare i Santi Patroni - I Dirotta su Cuba a castellaneta per celebrare i Santi Patroni - Tre giorni di festeggiamenti a castellaneta per festeggiare i Patroni San Nicola e San Francesco: da venerdì 10 a domenica 12 maggio nel Comune nella provincia di Taranto ritorna la festa patronale tr ...