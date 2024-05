Caso Rossi - parla Zanettin | Ecco i punti da chiarire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Vi affido le nostre valutazioni sugli accertamenti istruttori che volevamo svolgere. Ritenevamo utile un esperimento giudiziale a Siena avendo rilevato incongruenze fra le dichiarazioni rese fra i diversi protagonisti nelle ore precedenti e successive al decesso, verificando i tempi che occorrono per spostarsi da un luogo all’altro", dice l’ex presidente della commissionementare d’inchiesta sulla morte di DavidPierantonioaudito ieri dalle 20.25 alle 21,30 in forma pubblica (e poi secretata) dalla nuova commissione, presieduta da Gianluca Vinci. Un passaggio di testimone nel quale declina gli accertamenti in sospeso. Quello appunto sugli orari citando l’allora migliore amico di, l’ex comandante provinciale dell’Arma all’epoca Pasquale Aglieco, gli orari del 118 "e i tempi per spostarsi ...