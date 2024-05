Caso Maldini - interviene Alciato | Non mi sono inventato dichiarazione sull’Inter!

Caso Maldini - Alciato : “Chiamate del Milan alla Lega Serie A - richiesta di oscurare parole sull’Inter” La polemica sull’intervista di Paolo Maldini a Radio Serie A è esplosa ieri, ma non sembra placarsi, almeno per il momento. In particolare, l’oggetto del contendere sono le frasi che l’ex capitano e bandiera del Milan ha detto come commento sullo ...

Alciato si è dimesso dopo l’intervista di Maldini censurata : “Telefonata di fuoco alla Serie A” Il messaggio condiviso sui social dal giornalista segna l'epilogo di una vicenda scoppiata per la denuncia fatta dall'ex cAlciatore. "Non voglio passare per quello che non sono: un bugiardo", le parole di Alciato.Continua a leggere