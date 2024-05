Caso Iovino - Fedez e Ludovica Di Gresy unici indagati per il pestaggi - c' è il referto medico

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continua a far discutere ildelo di Cristiano, in cui sarebbe coinvolto il rapper. Se quest'ultimo continua a negare, il vigilante del palazzo in cui abita il personal trainer afferma con certezza di "aver vistosenza ombra di dubbio" nel gruppo delle persone che han