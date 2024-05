Caso Ferragni - parla una ex dipendente | A Chiara i soldi piaceva guadagnarli Un po’ meno spenderli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’ennesima bomba circa ilsganciata da una exdell’imprenditrice. Il racconto viene svelato da Selvaggia Lucarelli e raccontato dalla giornalista Charlotte Matteini “Il vaso di Pandoro”, il libro che racconta le torbide vicende di casa ”Ferragnez”, continua a sollevare dubbi e polemiche circa la buona fede disulBalocco. ”La finta beneficenza” di cui sida mesi viene scritta nero su bianco da Selvaggia Lucarelli e raccontata, giorno dopo giorno, da giornalisti e addetti ai lavori che provano a fare chiarezza dissipando qualche dubbio sulla vicenda. Protagonista nelle ultime ore è Charlotte Matteini, una giornalista che racconta uno dei tanti aneddoti tratti da “Il vaso di pandoro” in cui una ex ...

Dai 29 milioni di follower di Chiara Ferragni ai 22mila di Havi Mond: la scelta di Pantene è solo l’ultimo esempio di come l’attenzione delle aziende si stia spostando verso creator meno grandi. E meno problematici

Dopo il pestaggio di Cristiano Iovino in cui sarebbe coinvolto Fedez , ora indagato per rissa, il rapper rischierebbe l'affidamento dei figli , Leone e Vittoria , nella causa di divorzio da Chiara Ferragni. Questa è l'ultima bomba lanciata sul ...

Il divorce ring di Fedez: l’anello della doppia anima - Il divorce ring di Fedez: l’anello della doppia anima - Si chiama Two-Sided Soul Ring, anello di chi ha due facce. Fedez lo ha sfoggiato sui social e ha tutta l'aria di simboleggiare la libertà ...

Come l'indagine su Fedez potrebbe incidere sulla separazione con Chiara Ferragni - Come l'indagine su Fedez potrebbe incidere sulla separazione con Chiara ferragni - Ancora guai in casa Fedez. Dopo la rottura con Chiara ferragni e tanti altri accadimenti nel mirino dei quotidiani, il rapper milanese finisce al centro di un indagine. Si tratta del cosiddetto caso I ...

Fedez tornato "alla legge della strada". Morvillo: "Caso Iovino Difesa balorda" - Fedez tornato "alla legge della strada". Morvillo: "caso Iovino Difesa balorda" - Fedez è finito di nuovo nell'occhio del ciclone e questa volta la rottura con Chiara ferragni non c'entra niente. Il rapper è ...