Casa Busca - tante offerte Dopo l’attesa di tre anni vince un’impresa di Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Restauro di, arrembaggio al bando, la spuntana. Ben 24 imprese, da tutte le regioni italiane, hanno partecipato nelle scorse settimane alla gara indetta dal Comune per i lavori di primo lotto di risanamento conservativo dell’antica dimora. Alla fase preliminare dell’avviso esplorativo avevano partecipato ben in 55. L’altro giorno, con determina comunale, e a meno di dieci giorni dalla scadenza dei termini e dall’apertura delle buste l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Giorgio Lanzetta spa di, leader dagliCinquanta nel settore dell’edilizia civile e con un ventaglio lusinghiero di committenti pubblici e privati. Il criterio per l’aggiudicazione quello del minor prezzo. L’azienda laziale si è accaparrata la stipula per un importo complessivo ...