Casa - -7% di compravendite nel 202 - crollano i mutui -26%

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel 2023 in Italia ci sono state "1.030.507immobiliari, rispetto alle 1.108.081 dell'anno precedente (in discesa del 7%)" e una riduzione dei prezzi: il valore medio "si aggira sui 154.416 euro, in calo, al confronto coi 158.074 del 2022 e i 155.118 del 2021". Lo si legge nei dati statistici notarili che saranno pubblicati oggi. Tracollo per il valore economico complessivo dei nuovierogati: -26%. Si ricorre sempre meno ai finanziamenti - rilevano i notai - vista "l'impennata dei tassi".