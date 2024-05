Carolina Morace | Da sportiva vi dico | meno armi - più diritti

(Di mercoledì 15 maggio 2024), ex attaccante e Ct della Nazionale, avvocata, commentatrice tv e oggi capolista del M5s nella circoscrizione Centro: che cosa la porta dal campo di calcio a quello della politica europea? "Ho vissuto e allenato in Canada, Australia, Inghilterra, Trinidad e Tobago, incontrando società e culture differenti. Credo di aver accumulato un’esperienza utile a mettere queste conoscenze al servizio degli altri. Mi sono iscritta al M5s nel 2022 e sono lieta che Conte abbia pensato a me". Il M5s dichiara la pace un imperativo categorico, compreso scriverla del simbolo. Al di là dello slogan, come agire? "Lo slogan in cui mi trovo di più è certamente:e più. Vengo dal calcio: lo sport in sé è portatore di valori di pace, inclusione, rispetto. Noi sportivi, abituati a ...

Ok della rete degli iscritti alla lista definitiva che il Movimento 5 Stelle presenterà alle elezioni Europee di giugno. Sono in tutto 76 i candidati scelti (20 nel Nord ovest, 15 nel Nord-est...

