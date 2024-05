Caro Porro - sono allibita | il Treno della Memoria espone bandiera palestinese

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gentile Nicola, mi chiamo Ilary Sechi e mi trovo a scriverle questa lettera aperta in seguito a un placido botta e risposta via e-mail tra me e l’organizzazione “Il”. Tuttavia, nonostante la pacatezza dello scambio, non le nascondo che tutto ciò mi ha lasciato dentro una grande amarezza. Tutto è iniziato domenica, mentre mi trovavo al Salone del libro di Torino. Stavo girando per gli stand e miimbattuta in una, affissa proprio accanto allo stand del “”. Ciò mi ha lasciata di stucco, perché non ho potuto non leggere in quell’accostamento la denuncia del genocidioin corso per mano di Israele. Così...