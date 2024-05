Carcere di Pavia - detenuto spacca un manico di scopa in testa a un agente | terza aggressione in pochi giorni

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Continua il clima di violenza all’interno della casa circondariale didove nel giro di una sola settimana si sono registrate tre aggressioni al personale di polizia penitenziaria. A renderlo noto è il sindacato Alsippe che racconta come “dopo il pugno assestato in pieno volto da una un, un altro un collega è stato preso a morsi a un polpaccio e infine un altroè stato aggredito da unitaliano”. In questo caso una persona ristretta che pretendeva di andare in ambulatorio infermeria con urgenza avrebbe colpito con undauncausandogli un trauma al capo. Il poliziotto si è poi, recato al pronto soccorso del San Matteo per le cure mediche del caso ed è ...

Pavia , 16 aprile 2024 - In attesa della sentenza definitiva, per aver “venduto” uscite facili dal carcere , l'attività della cooperativa sociale è stata bloccata con misura cautelare. I militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza ...

Dopo le cinque condanne per responsabilità penali individuali (al presidente pro tempore, membri del Cda e alcuni soci), ora è scattata anche la chiusura della cooperativa . Un castello di carte, ritenute false, per consentire a detenuti di ...

