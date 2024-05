Carabinieri e Nucleo Tutela Patrimonio Culturale incontrano gli studenti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro sulla legalità incentrato sullae sul rispetto dele paesaggistico. Nella splendida cornice di “Palazzo Giordano”, idella Compagnia di Mirabella Eclano e quelli deldi Napoli hanno incontrato gli alunni delle scuole medie di Montefusco e Pietradefusi. Un luogo che non è stato scelto a caso: un’ala del palazzo seicentesco, infatti, ospita proprio la Stazionedi Montefusco. Ed è lì che i militari hanno spiegato ai numerosi alunni come approcciarsi e comere l’immensoe paesaggistico della nostra nazione. Durante l’incontro – ...

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze hanno reso noti i risultati delle loro operazioni per l’anno 2023 , con un’impressionante serie di recuperi di beni d’arte di provenienza illecita per un valore complessivo di quattro ...

Pechino , 14 mag – (Xinhua) – La riunione inaugurale del Comitato tecnico per la protezione del patrimonio culturale dell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) si svolge presso il Palazzo del museo di Pechino , ...

VIDEO/ Legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole medie di Montefusco e Pietradefusi - VIDEO/ Legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole medie di Montefusco e Pietradefusi - Un incontro sulla legalità incentrato sulla tutela e sul rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. Nella splendida cornice di “Palazzo Giordano”, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Ec ...

Beni culturali rubati nelle chiese: ritrovamenti per un milione di euro – FOTO - Beni culturali rubati nelle chiese: ritrovamenti per un milione di euro – FOTO - Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio di Ancona sugli scudi in tutte le Marche. Nell'anno 2023, ben 81 denunce. I casi più grossi a Corridonia e San Severino. Oggetti trafugati e rivenduti Nell’ann ...

Giornata della Biodiversità: domenica tanti eventi al Lazzaretto - Giornata della Biodiversità: domenica tanti eventi al Lazzaretto - Passeggiate, laboratori e incontri con esperti per parlare della tutela della ricchezza biologica del Pianeta e scoprire tutta quella presente nel nostro ...