Carabiniera suicida a Firenze - la famiglia | manifestava sintomi di forte stress psicofisico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024), lain una lettere a Unarma parla della giovane: “di” Il 22 aprile 2024, una giovane25enne si è tolta la vita all’interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di, con la sua pistola d’ordinanza. Un gesto estremo che apparentemente non aveva cause palesi. Le compagne di camerata, sentite dai colleghi, hanno spiegato che Beatrice, questo il nome dell’allieva, con loro non aveva mai manifestato alcun tipo di problema: anche il rendimento e i voti della giovaneerano ottimi. Tuttavia, nella lettera inviata al sindacato Unarma, i familiari della giovane ...