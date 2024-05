Caos-Il Volo - Ginoble piange sul palco | Lo hanno lasciato solo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutti per uno. E Gianlucada. Su X, l'ex Twitter, i telespettatori e i fan de Ilimpazziscono dopo il primo dei tre concerti evento suldell'Arena di Verona andato in onda (non in diretta) su Canale 5. Una grande serata, ricca di ospiti d'eccezione (da Giorgia, in veste anche di co-conduttrice, a Roberto Vecchioni, da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori fino ad Alessandra Amoroso e Mara Sattei) per duetti e cover di alcune delle canzoni più celebri nondel repertorio dei tre (ex) tenorini, ma pure della nostra musica. Innanzitutto, gli ascolti: buoni ma non straordinari. Il primo appuntamento di Tutti per uno registra 2 milioni e 632mila telespettatori, per uno share del 18,9%, ma il prime time è vinto dalla fiction Il Clandestino andata in onda su Rai 1 ...