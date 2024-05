Caos Genova | la Superba retromarcia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’inchiesta della procura del capoluogo ligure, culminata con l’arresto del presidente Giovanni Toti, porta con sé un rischio: fermare la «rivoluzione» che ha scosso la città da un immobilismo durato decenni. A lanterna de Zena lampeggia nella notte, indicando la rotta ai navigatori. Il bagliore intermittente viene e va, come le residue certezze. Paragonano la botta giudiziaria al crollo del Morandi. Un sacrilegio che rende l’idea. Il governatore ligure, Giovanni Toti, ai domiciliari. È indagato per corruzione, assieme a fedelissimi e imprenditori. I magistrati genovesi gli contestano rapporti disinvolti: giganteschi favori in cambio di quasi 75 mila euro di finanziamenti, «erogazioni liberali» come da regolare bonifico. Quisquilie, viste le supposte contropartite. Comunque sia, il copione ora prevede: frettoloso giacobinismo, bagnomaria processuale, preconcetta ignominia. Resta, ...

Ansaldo, scontri all'aeroporto: 5 operai condannati - Ansaldo, scontri all'aeroporto: 5 operai condannati - Il blocco dello scalo aeroportuale genovese era avvenuto dopo una prima giornata di caos causata dalla mancanza di un aumento di capitale e un piano industriale che eliminasse il rischio di cassa inte ...

Bucci, pentito di essere stato su yacht Spinelli Lo dirò ai pm - Bucci, pentito di essere stato su yacht Spinelli Lo dirò ai pm - (ANSA) - genova, 15 MAG - "Io non sono pentito di nulla, o forse di qualcosa sì, magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò coi magistrati". Il sindaco di genova Marco Bucci ha risposto così ch ...

Caos autostrade, auto in avaria: 6 km di coda a Genova Est - caos autostrade, auto in avaria: 6 km di coda a genova Est - Questa mattina un incidente ha prima bloccato l’A7, tra Bolzaneto e Busalla, poi un’auto in avaria tra Recco e genova Est ha iniziato a creare non pochi problemi ...