Cantiere stradale irregolare | operaio guida trattore senza patente - maxi multa

Ancora una vittima del lavoro. Un padre che non tornerà più a casa a rivedere la moglie e i due figli piccoli. Luca Giannecchini, lucchese di 51 anni residente alla Cappella, operaio della ditta “Edil Pizzi“ di Pescaglia, è morto ieri mattina ...

Lucca, 22 marzo 2024 – E’ morto in pochi drammatici e fatali secondi, soffocato dal terreno e da una fetta di asfalto che gli sono franati addosso alle spalle mentre lavorava chino su una tubatura fognaria in quello scavo stradale . Forse è anche ...

L’Operaio di 52 anni Luca Giannecchini è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Lucca: indagini sulla dinamica in corso