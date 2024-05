Cantante si lancia sulla folla e colpisce in pieno una fan che rimane parzialmente paralizzata La vittima | Il suo corpo era sul mio collo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lo “stage diving”, ovvero il tuffo dal palco, è un atto in cui il, che si sta esibendo, siper “essere portato in trionfo”. È un’azione tanto bella, quanto pericolosa. Una ragazza di 24 anni è rimastadopo che, lo scorso 30 aprile, ildella sua band preferita si è buttato sugli spettatori sottostanti e l’ha colpita in. Bird Piche, questo il nome della ragazza, ha subito una lesione al midollo spinale dopo che il frontman della band punk rock australiana Trophy Eyes ha cercato di “surfare”. La 24enne è stata immediatamente soccorsa dagli altri spettatori e portata d’urgenza in ospedale. Le condizioni erano molto gravi, la madre ha detto di ...

