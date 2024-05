Canon sta sviluppando la sua nuova ammiraglia mirrorless Nel 2024 arriva la EOS R1 | ecco cosa sappiamo

La EOS R1 arriverà entro il 2024 - La EOS R1 arriverà entro il 2024 - canon annuncia oggi lo sviluppo della sua prossima ammiraglia mirrorless, la EOS R1. Quasi nulle le informazioni diffuse, tra le quali la più significativa è la data di uscita: entro il 2024.

Canon annuncia la EOS R1, cade anche l’ultimo baluardo delle reflex - canon annuncia la EOS R1, cade anche l’ultimo baluardo delle reflex - Nell’ambito della fotografia professionale c’è solo un modello di reflex (cioè di fotocamera con pentaprisma e il mirino ottico) che resiste imperterrito sulla cima di una gamma ampia e variegata di ...

Preparatevi a Canon R1, l’ammiraglia del sistema EOS R è in arrivo - Preparatevi a canon R1, l’ammiraglia del sistema EOS R è in arrivo - Nel mirino di EOS R1, in questo caso letteralmente, ci sono i professionisti che operano in un’ampia gamma di settori, tra i quali produzione video, fotografia sportiva e cronaca. canon promette ...