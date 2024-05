Canoa slalom | tredici azzurri convocati per i Campionati Europei in Slovenia

(Di mercoledì 15 maggio 2024)atletisono statiper idie Kayak Cross, in programma in– nella località di Tacen, a Lubiana, sul canale semi-artificiale alimentato dal fiume Sava – dal 15 al 19 maggio. Saranno cinque le donne e otto gli uomini sotto la guida del direttore tecnico Daniele Molmenti: nel kayak femminile ci sarà Stefanie Horn (Marina Militare); nella canadese donne Marta Bertoncelli, Elena Borghi (Carabinieri) ed Elena Micozzi (Marina Militare); nel kayak maschile Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi (CC Carabinieri) con il bolognese Gabriele Grimandi (CC Bologna) all’esordio in squadra senior; nella canadese maschile Raffaello Ivaldi (Marina Militare), Roberto Colazingari e Paolo Ceccon (CS ...

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di Canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche ...

La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare maschili e 5 femminili, tra prove individuali ed a ...

Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare ...

Canoa Velocità, gli Azzurri in gara in Ungheria per la qualificazione olimpica - canoa Velocità, gli Azzurri in gara in Ungheria per la qualificazione olimpica - Compresi nell’abbonamento anche altri quattro eventi: ICF Canoe Sprint World Cup a Poznan (Polonia), ICF Canoe slalom World Cup di Augsburg (Germania), oltre a due tappe dell’ICF Canoe Freestyle World ...

Olimpiadi Parigi, nella Squadra Olimpica dei Rifugiati due "italiani" - Olimpiadi Parigi, nella Squadra Olimpica dei Rifugiati due "italiani" - Questi parteciperanno a 12 sport differenti:nuoto, atletica, badminton, pugilato, breaking, canoa (slalom e sprint), ciclismo su strada, judo, tiro sportivo, taekwondo, sollevamento pesi e lotta ...