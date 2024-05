Cannes 2024 | Meryl Streep premiata con la Palma d' Oro - Juliette Binoche commossa | Sei un tesoro internazionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La 77esima edizione del Festival disi è aperta tra applausi e lacrime, grazie ad un momento molto emozionante.ha consegnato ala prestigiosad'Oro d'Onore, senza riuscire a trattenere la commozione: "Hai cambiato il modo in cui vediamo le donne e il modo in cui vediamo noi stesse".

Durante la cerimonia di apertura del Festival del cinema di Cannes 2024 , Meryl Streep è salita sul palco per ricevere il premio della Palma d’oro alla carriera , onorando i lavori di una delle attrici più famose e amate al mondo. Accanto a lei ...

Un omaggio senza fine. La 77a edizione del Festival di Cannes si è aperta con una grandissima ospite d’eccezione. Meryl Streep , infatti, si è presentata alla Croisette in occasione dell’apertura della manifestazione. L’omaggio che le tributa nella ...

Festival de Cannes 2024 : Camille Cottin parle de #MeToo et s'en prend aux «messieurs tout puissants» - Festival de cannes 2024 : Camille Cottin parle de #MeToo et s'en prend aux «messieurs tout puissants» - Tu nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes". meryl Streep, icône du cinéma américain, a chaleureusement remercié Juliette Binoche mais aussi le Festival de cannes pour l'invitation, elle qui ...

Cannes 77, Meryl Streep apre ufficialmente il Festival - cannes 77, meryl Streep apre ufficialmente il Festival - Un omaggio senza fine. La 77a edizione del Festival di cannes si è aperta con una grandissima ospite d'eccezione. meryl Streep, infatti, si è presentata ...

Festival de Cannes : Jour 1 - Festival de cannes : Jour 1 - La Croisette trépignait d'impatience. meryl Streep a enfin foulé le tapis rouge, mardi 14 mai, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival de cannes. En larmes, l’actrice de 74 ans, qui n'éta ...