Cannes 2024 | Meryl Streep commenta la lotta di genere e i film prodotti da donne

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha ricevuto proprio ieri la Palma d’oro alla carriera e tra ringraziamenti e felicitazioni si è ritrovata are ladinell’industria di Hollywood e idache stanno diventando sempre più cruciali ai giorni nostri. Durante un discorso, ha avuto modo di tornare a pensare alle origini della sua carriera e di come alcuni dei suoisiano serviti a fare da fulcro per un cambiamento sociale importantissimo. Tra questi, ha citato Kramer contro Kramer che secondo l’attrice: “è unsu un divorzio, tratto da una vera e propria ‘revenge novel’, che il suo autore ha scritto animato da vera rabbia. Era un periodo in cui il movimento femminista faceva molto ‘baccano’ e ...

