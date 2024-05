Cannes 2024 - il giurato Favino | Mi guiderà l’emozione e cercherò la bellezza

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio– “Se c’è una cosa che ho imparato nel mio mestiere è che non sai mai come gli altri vedranno quello che hai fatto. Per cui penso che ci debba essere una grandissima libertà dello spettatore di godere dell’opera che un regista, un attore portano sullo schermo". Pierfrancescoè parte della giuria del festival di. Con lui, la presidente Greta Gerwig, prima regista donna a superare il miliardo di dollari di incassi con il suo Barbie; e Lily Gladstone, la protagonista di ‘Killers of the Flower Moon’ di Scorsese, prima attrice nativa americana ad essere stata candidata all’Oscar, quest’anno, per la migliore interpretazione femminile, poi la “musa“ di Bertolucci e Tim Burton Eva Green, l’attore francese di Quasi amici e di Lupin Omar Sy, i registi Juan Antonio Bayona (La società della ...

Il tappeto rosso è pronto, le celeb pronte all’appello: al via la 77° edizione del Festival di Cannes , in scena dal 14 al 25 maggio. Una kermesse a cui ogni anno la bellezza contribuisce allo spettacolo, con L’Oréal Paris, Partner Ufficiale ...

L’inaugurazione del Festival di Cannes 2024 si è tenuta, come da tradizione, con il tappeto rosso della Montée des Marches. Parata di stelle, attrici, dive eterne e senza tempo – come Meryl Streep e Jane Fonda – e look favolosi, con qualche ...

Ieri è partita la 77esima edizione del Festival di Cannes e tra le star che hanno sorpreso con i loro look c'è Anya Taylor-Joy . Per l'arrivo alla Croisette si è trasformata in una diva d'altri tempi ma in stile "vacanziero" con abito bianco ...

