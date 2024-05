Cannes 2024 | i beauty look più belli sul red carpet del secondo giorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sul reddeldel Festival di, quello del film Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, la sfida è a colpi dibon ton, con eyeliner preciso e rossetto rosso Vs. hairwild e messy accompagnati da make-up naturali. A noi però divertono anche le outsider della bellezza che, in Croisette, sono immancabili

Storia di una ragazza ossessionata dall'immagine, da Instagram e da un successo che passa solo per la forma, questo film in corsa per la Palma d'Oro è estetizzante e ambiguo, caratterizzato da uno sguardo poco limpido e sincero sulla realtà che ...

Il film offre a Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard la possibilità di mettere in mostra il loro grande talento comico. In una storia di progetti banali scritti dall'intelligenza artificiale

Meryl Streep incontra il pubblico a Cannes e lo esorta: «Non arrendetevi!» - Meryl Streep incontra il pubblico a cannes e lo esorta: «Non arrendetevi!» - cannes 2024, top e flop della prima serata cannes 2024, primo red carpet: accanto a visioni magnifiche, come le dive senza tempo Jane Fonda e Meryl Streep e le top di ieri (Heidi Klum) e di oggi ...

Cannes, pagelle look seconda serata: Naomi Campbell divina (10), Greta Gerwig sexy (8), Victoria Silvstedt Moulin Rouge (5) - cannes, pagelle look seconda serata: Naomi Campbell divina (10), Greta Gerwig sexy (8), Victoria Silvstedt Moulin Rouge (5) - cannes giunge alla seconda serata: abbiamo ancora negli occhi i look da sogno dell'esordio, ma Naomi Campbell, Greta Gerwig e compagnia alla prima di "Furiosa: A Mad Max saga" non ...

“Simon of the mountain” di Federico Luis - “Simon of the mountain” di Federico Luis - Simon of the mountain, opera prima del regista argentino Federico Luis con protagonista il cantautore argentino emergente Lorenzo Ferro, approda nel La Semaine de la Critique del Festival di cannes ed ...