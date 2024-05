Cannes 2024 - Favino in giuria | In un film voglio essere sorpreso E a Meryl Streep la Palma d?onore

(Di mercoledì 15 maggio 2024)- arrivata sulla Croisette per ricevere lad?onore - ha detto in estate che Greta Gerwig ha salvato il cinema (con gli incassi stratosferici di ?Barbie?)...

L’inaugurazione del Festival di Cannes 2024 si è tenuta, come da tradizione, con il tappeto rosso della Montée des Marches. Parata di stelle, attrici, dive eterne e senza tempo – come Meryl Streep e Jane Fonda – e look favolosi, con qualche ...

Cannes 2024, il giurato Favino: "Mi guiderà l’emozione e cercherò la bellezza" - cannes 2024, il giurato Favino: "Mi guiderà l’emozione e cercherò la bellezza" - cannes, 15 maggio 2024 – “Se c’è una cosa che ho imparato nel mio mestiere è che non sai mai come gli altri vedranno quello che hai fatto. Per cui penso che ci debba essere una grandissima libertà ...

Cannes 2024 : Léa Seydoux, Meryl Streep... Les moments forts de la montée des marches du 14 mai - cannes 2024 : Léa Seydoux, meryl Streep... Les moments forts de la montée des marches du 14 mai - Mardi 14 mai 2024, le Festival de cannes a ouvert ses portes avec une première montée des marches très attendue. De nombreuses personnalités ont foulé le tapis rouge et ont fait sensation.

Cannes 2024: Meryl Streep, Greta Gerwig, Judith Godrèche... Les femmes et leurs causes à l'honneur - cannes 2024: meryl Streep, Greta Gerwig, Judith Godrèche... Les femmes et leurs causes à l'honneur - La grand-messe du cinéma mondial s'ouvre en pleine vague #MeToo française. Et met en lumière des figures féminines fortes.