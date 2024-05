Candidature inpportune ‘Centro’ ritira due nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Centrosinistra, che caos. La presentazione della lista, fondata da Fabrizio Manfredini e a sostegno della candidata sindaco Sara Funaro, ha scatenato il finimondo politico. Questo perché all’interno, come capolista, è presente Andrea Buscemi (che era indicato come capolista). Ex assessore leghista della Lega a Pisa, è stato coinvolto in una vicenda di stalking da cui è stato assolto (ma ci sarebbe in ballo ancora una richiesta di danni). Venne fatta anche una petizione per chiedere le sue dimissioni, petizione che raccolse quasi 40mila firme. Ci furono moltissime critiche, come quelle dell’attuale assessora Alessandra Nardini. Nella lista è presente pure Luciano Casaredi che ha un processo in corso, con condanna in primo grado. Ora è un vero caos. Ormai è tardi per cancellare queidalla lista perché tutto è stato depositato. E allora ...