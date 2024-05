Candidati - la grande corsa Appuntamenti a raffica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) BASTIA UMBRA – Liste consegnate, la campagna elettorale continua con tante iniziative ein vista delle amministrative che porteranno al voto oltre 17.000 elettori. Erigo Pecci, per la coalizione civico progressista, propone le passeggiate di quartiere. Si svolgeranno da oggi al 29 maggio, sempre alle ore 16, presso i centri sociali; si comincia oggi a Bastiola e sarà l’occasione perper toccare direttamente le criticità dei quartieri e affrontare con i cittadini le tematiche più contingenti che vivono ogni giorno i residenti. Paola Lungarotti, sindaco in carica, propone per domani, "Sport, cultura e turismo: prospettive di crescita per la Città". Alle ore 17.30, all’Auditorium Sant’Angelo, interverrà Paola Agabiti, assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali - turismo, cultura, ...

Depositate le liste 11 liste elettorali, che contano in complesso circa 300 candidati al Consiglio comunale, riprendono gli incontri coi cittadini dei tre aspiranti a sindaco di Urbino, in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Per Maria Francesca ...

Talerico torna in Forza Italia, a Catanzaro resta l'appoggio a Fiorita - Talerico torna in Forza Italia, a Catanzaro resta l'appoggio a Fiorita - Oggi l'ufficializzazione. Passa da Noi Moderati al partito "Azzurro". Invece Katya Gentile potrebbe lasciare Forza Italia per aderire alla Lega di Salvini. Per il Pd, ieri, De Caro ha fatto tappa a Vi ...

Brunori, Baratti, Carovani, Arena. Gli appuntamenti dei candidati - Brunori, Baratti, Carovani, Arena. Gli appuntamenti dei candidati - Si infittisce l’agenda in vista delle prossime elezioni. Incontri, sopralluoghi, visite e confronti: si parte stasera .

Elezioni, la lista Volenterosi: “Serve un confronto pubblico tra i candidati per aiutare la cittadinanza" - Elezioni, la lista Volenterosi: “Serve un confronto pubblico tra i candidati per aiutare la cittadinanza" - Danilo Rinaldi, candidato sindaco per la lista civica Volenterosi per Poggio Torriana, rivolge un appello per un confronto pubblico ...