Campus estivi e scuola di cucina - Gambero Rosso organizza l' estate romana per i piccoli gourmet

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gamberetto Summer Camp. Ovvero: un campo estivo per gli chef di domani. Anche Roma ha i suoi appuntamentidedicati a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni: dal 24 giugno al 20 luglio, in via Ottavio Gasparri, a pochi passi da Villa Pamphili, ilaccoglie i bambinindo quattro incontri di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalla mattina alla sera. Il programma prevede la preparazione di menu originali che vanno dalle ricette salate a quelle dolci, ma si spinge ben oltre affrontando in modo comprensibile e godibile per i ragazzi anche temi fondamentali come l'educazione alimentare e nutrizionale, la coltivazione di verdure in un orto ad hoc e il tema della stagionalità.: i programmi e le attività Il programma giornaliero che si replica nelle 4 settimane da giugno a luglio, ...

Pro Soccer Lab e Real Madrid si stringono la mano. Questa estate in Maremma arrivano i camp estivi targati "Blancos": dal 17 giugno al 2 agosto quattro settimane di camp organizzati al centro sportivo Casamorino di Castiglione, con la navetta per ...

Il Comune va a ‘caccia’ di associazioni a cui affida re l’organizzazione e la gestione dei Centri estivi che ospiteranno bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni di età, dal primo luglio al 14 agosto e non solo per quest’estate estate ma anche per ...

Se l'ultimo giorno di scuola per bambini e ragazzi è una festa, per madri e padri che lavorano può essere l'inizio di un momento un po' complicato. Tocca farsi venire qualche buona idea per impiegare il tempo dei pargoli fino a quando le ferie non ...

C'è il Milan Junior Camp. Festa allo stadio 'Lotti'