Campidoglio – La Lega | Cartelle pazze e milioni di tributi non riscossi - stop a scontri tra Campidoglio ed Aequa Roma

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “È inaccettabile che il Dipartimento delle Entrate edcontinuino a scontrarsi di fronte a quello che dai numeri risulta essere un disastro annunciato sulla gestione deie della relativaone. Le gravi falle informatiche, l’indisponibilità nel riscuotere alcuni crediti, conti sbagliati e, hanno generato, nei numeri, una evidente incapacità diCapitale a incassare le entrate dovute a partire dalla Tari fino all’Imu, per passare poi alle multe fino ai canoni per l’occupazione del suolo pubblico. Presenteremo un’interrogazione urgente al Sindaco diGualtieri per fare luce sulle inefficienze e le incapacità gestionali che non tolleriamo possano pesare oltre sui cittadinini. L’Oref, l’ ...

Campidoglio: approvato in Aula il rendiconto di bilancio per il 2023 - campidoglio: approvato in Aula il rendiconto di bilancio per il 2023 - L’Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli e 6 contrari, il rendiconto del bilancio comunale per il 2023. Il rendiconto 2023 si chiude con un risultato positivo di circa 8 miliardi, in ...