Campi Bisenzio - i bambini dell’asilo cantano nell’Rsa con gli anziani

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 - Inido vanno in gita all’Rsa, dovele canzoni agliospiti, giocano e disegnano insieme a loro. Uno scambio intergenerazionale al centro del quale c’è il concetto di cura, uno scambio che fa bene ai piccoli e agli over 80. Succede agrazie al progetto promosso dal nido d’infanzia Sacro Cuore, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II, insieme al Consorzio Zenit, che gestisce la residenza sanitaria assistita La Mimosa. Uno dei vari incontri in programma si è svolto la mattina di martedì 14 maggio, quando alcunie bambine del nido d’infanzia Sacro Cuore, che fa parte della Rete Scuole per crescere, sono andati in visita all’Rsa La Mimosa. Sono arrivati in fila indiana tenuti insieme da ...