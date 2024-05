Camorra e riciclaggio - oggi gli interrogatori di garanzia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono tenuti tuttiglididelle cinque persone arrestate ieri dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda (pm Alessandra Converso e Daniela Varone) che ha portato, tra l’altro, al sequestro della nota pizzeria napoletana di via dei Tribunali “Dal presidente”. I reati contestati agli indagati sono il trasferimento fraudolento di valori e auto, aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la, in particolare il clan Contini. Secondo quanto si appreso hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee Massimiliano Di Caprio, sua moglie (entrambi in carcere) e il poliziotto (ai domiciliari), tutti difesi dall’avvocato Fabio Visco. Stessa ...