Camila Giorgi e il fisco: tre procedimenti per omessa dichiarazione dei redditi - camila Giorgi e il fisco: tre procedimenti per omessa dichiarazione dei redditi - La procura di Prato avrebbe avviato almeno tre procedimenti nei confronti dell'ex giocatrice di tennis camila Giorgia: l'ipotesi è di omessa dichiarazione dei redditi. Per il secondo procedimento, rel ...

Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato: «Presi 20mila euro per sistemare la pratica di Gigi D’Alessio» - Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato: «Presi 20mila euro per sistemare la pratica di Gigi D’Alessio» - «Dopo la pratica di... come si chiama quel cantante là Eh sì, Gigi D’Alessio… so’ rimasto scioccato proprio... ho pensato che me venivano ad arresta’, ogni volta che passava la polizia. .. eh...avevo ...

Cosa sappiamo del debito col Fisco di Camila Giorgi: proposta di patteggiamento dei suoi avvocati - Cosa sappiamo del debito col Fisco di camila Giorgi: proposta di patteggiamento dei suoi avvocati - La Guardia di Finanza non è riuscita a notificare a camila Giorgi l'atto di conclusione delle indagini della Procura di Prato per reati fiscali ...