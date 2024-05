(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le offerte delle aziende pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 OPERAIO. Società operante nel settore dei servizi ecologici, ambientali e di risanamento ricerca un operaio polivalente con patente C. Guida di autocarri per il trasporto di rifiuti e guida di canaljet, operazioni ausiliarie quali raccolta rifiuti solidi e liquidi e supporto attività di spurgo. Zona: Spezia e provincia, possibilità di trasferte. Tempo indeterminato. Offerta 55135 2 ADDETTI PULIZIE. Impresa di pulizie ricerca 2 addette ai servizi di pulizia. Le risorse provvederanno alla pulizia di condomini, uffici ed eventuali case vacanza. Richiesta minima esperienza nelle mansioni, età 25-60 anni. Possibilità di lavorare nei week end e nei festivi. Luogo di lavoro: La Spezia, Sarzana, Lerici, Portovenere. Si offre tempo ...

ORIO AL SERIO. Al centro per l’impiego di Bergamo lunedì 25 marzo il recruiting day per gli aspiranti alle posizioni aperte da un nuovo ristorante che sarà aperto a Oriocenter.

cuochi e camerieri introvabili. Così come mancano anche autisti di autobus, bagnini e addetti alla spiaggia. Orari di apertura ridotti per contrastare l?assenza di personale qualificato...

Camerieri e cuochi per i ristoranti - camerieri e cuochi per i ristoranti - Offerta 55129. 1 CAMERIERE. Si ricerca per attività di ristorazione in La Spezia cameriere di sala. Richiesta esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario full ...

Cuochi e camerieri. In sala e in cucina - cuochi e camerieri. In sala e in cucina - Hotel Butterfly cerca cameriere e aiuto cuoco per la stagione estiva con possibilità di impiego fisso. Ristorante Damè cerca aiuto cuoco/a a Camaiore. Hotel Azzurra cerca cameriere/a ai piani a Marina ...

Fipe e Confcommercio Imprese per l’Italia organizzano in provincia di Caltanissetta ed Enna “La Giornata della Ristorazione” - Fipe e Confcommercio Imprese per l’Italia organizzano in provincia di Caltanissetta ed Enna “La Giornata della Ristorazione” - Confcommercio Caltanissetta Enna presenterà la Giornata della Ristorazione in anteprima a Enna giovedì 16 maggio, con inizio alle ore 9.30, all’interno del prestigioso Palazzo Militello, in ...