Calenda | Renzi sta truffano i cittadini Diche che se viene eletto alle elezioni europee lascerà il Parlamento - ma non lo farà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Io capolista di Azione per lein quattro circoscrizioni su cinque? Non faccio promesse della serie ‘se mi eleggono lascio Roma’, come ha fatto. Perché se lo dici e non lo fai, come succederà a, stai truffando i”. Così a Non Stop News, su Rtl 102.5, il senatore di Azione Carlorisponde ai conduttori circa la sua decisione di candidarsi per lecome capolista del suo partito in tutte le circoscrizioni tranne in quella del Nord-Ovest. E spiega: “Quattro mesi fa ho proposto a tutti i leader politici di fare un patto per non candidarsi. Non è che abbia avuto un grande successo questo patto, visto come è andata. Io prima di candidarmi ho aspettato la candidatura della Meloni, ma il problema è questo: le liste di Azione ...