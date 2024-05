Caldiero | la favola dell’allenatore operatore ecologico che conquista la Serie C VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il calcio non smette mai di regalare belle storie. Di quelle che alimentano il lato romantico dello sport più amato del mondo. Quella che giunge daè un inno alla tenacia dei sogni. Perché l’uomo che ha guidato la squadra che rappresenta 7.958 anime, tanti sono gli abitanti censiti nel , piccolo centro in provincia di Verona, alla promozione inC non ha mai smesso di credere nella sua passione. Quella sempre viva nonostante lo stress che gli impongono gli impegni lavorativi quotidiani. Sì, perché Cristian Soave, l’allenatore che condotto i suoi giocatori alladi un posto nel calcio professionistico sovvertendo tutti i pronostici dellaD, è un. Ogni mattina si alza alle 3 per poi essere operativo alle 4, quando comincia ...

Un allenatore… Soave al Caldiero, si alza alle 3 per lavorare da netturbino: “non me la sento di abbandonare il lavoro” - Un allenatore… Soave al caldiero, si alza alle 3 per lavorare da netturbino: “non me la sento di abbandonare il lavoro” - L'allenatore del caldiero Terme è salito alla ribalta dentro e fuori dal campo: chi è Cristian Soave, un netturbino in panchina ...

Pagina 1 | Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del Caldiero Terme - Pagina 1 | Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del caldiero Terme - Cristian è il tecnico del piccolo club veronese protagonista di uno storico salto di categoria, ma nella sua vita non c'è solo il ...

Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del Caldiero Terme - Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del caldiero Terme - Cristian è il tecnico del piccolo club veronese protagonista di uno storico salto di categoria, ma nella sua vita non c'è solo il ...