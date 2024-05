Calcit e Ic Vasari insieme per Mani & Cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 16 maggio 2024 – Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giorgiodi Arezzo con i docenti e la dirigente Marinella Verrazzani hanno consegnato lo scorso martedì al presidente delGiancarlo Sassoli più di 250 buste di carta decorate dagli studenti, dai più piccoli ai ragazzi della secondaria di primo grado. Le buste saranno utilizzate per la seconda edizione del progetto “per il” in programma in piazza Grande domenica 26 maggio: in questa colorata occasione, ilraccoglierà offerte grazie alla vendita di fantasiose coperte di lana fatte a mano che verranno inserite nel packaging realizzato dai ragazzi. “Un progetto importante, che ha visto impegnati gli alunni di tutti i nostri 15 plessi” – afferma la dirigente ...