Calciomercato Napoli – L’ag di Baniya | Stiamo parlando con gli azzurri

Baniya, l'agente: "E' come Bremer, piaceva tanto a Giuntoli. Se il Napoli è interessato..." - baniya, l'agente: "E' come Bremer, piaceva tanto a Giuntoli. Se il napoli è interessato..." - L'agente di baniya ha parlato del possibile interessamento del napoli per il calciatore turco con cittadinanza italiana finito sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. Ai microfoni di Radio Crc nel ...

Ag. Baniya: "Piaceva a Giuntoli, ora non è sulla bocca di ADL. Iniziamo a chiacchierare..." - Ag. baniya: "Piaceva a Giuntoli, ora non è sulla bocca di ADL. Iniziamo a chiacchierare..." - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente tra gli altri del difensore del Trabzonspor Rayyan baniya, accostato anche al napoli: baniya è stato ...

BANIYA - L'agente: "Piaceva molto a Giuntoli, ora stiamo iniziando a chiacchierare con ADL" - baniya - L'agente: "Piaceva molto a Giuntoli, ora stiamo iniziando a chiacchierare con ADL" - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente tra gli altri di Ravaglia, Cambiaso e baniya: “Sabato ero a napoli a vedere la partita e mi è ...