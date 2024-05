Calciomercato Napoli - il Girona fissa il PREZZO di Dovbyk | ecco la CIFRA UFFICIALE

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilsta lavorando per trovare un nuovo centravanti titolare. Occhi sudel, che ha giàto ilLa gara trae Lecce, a meno di infortuni, sarà l’ultima di Victor Osimhen con la maglia azzurra. Il nigeriano partirà poi per una meta estera, da capire se a Parigi al PSG

Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione degli attaccanti in Europa, poiché Osimhen e uno tra Raspadori e Simeone andranno via. Tra i nomi, spunta l’ucraino del Girona Artem Dovbyk . Al momento è il capocannoniere della Liga, a quota 18 ...

Calciomercato Napoli : Manna punta Ugarte del PSG per il centrocampo e Dovbyk del Girona per l’attacco. Restyling profondo per tornare competitivi. Napoli – Il nuovo direttore sportivo del Napoli , Giovanni Manna , è già al lavoro per rinforzare la ...

Artem Dovbyk è stata la rivelazione della Liga: acquistato dal Dnipro per circa 5 milioni, al Girona conta ora 20 gol in campionato ed è il capocannoniere. Il Napoli lo sta monitorando da qualche settimana come sostituto di Victor Osimhen, anche la ...

Napoli-Juventus da brividi: gli hanno aperto definitivamente le porte - napoli-Juventus da brividi: gli hanno aperto definitivamente le porte - napoli-Juventus da brividi, il club ha deciso di ascoltare tutte le varie offerte che giungeranno per l'attaccante.

Fusi: Conte per il Napoli "Sarebbe il profilo migliore per rincominciare. Bisogna ritrovare quegli stimoli che sono mancati in questa stagione - Fusi: Conte per il napoli "Sarebbe il profilo migliore per rincominciare. Bisogna ritrovare quegli stimoli che sono mancati in questa stagione - A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, ex allenatore dell'Atalanta ed ex calciatore di napoli e Juventus.

SPORTITALIA - Longari: "Il Napoli non riscatterà Traorè, su di lui c'è il Crystal Palace" - SPORTITALIA - Longari: "Il napoli non riscatterà Traorè, su di lui c'è il Crystal Palace" - "napoli, sempre difficile il riscatto di Junior Traorè che farà ritorno al Bournemouth. Tra le società interessate c’è anche il Crystal Palace intenzionato a richiedere Traorè in prestito al suo club ...