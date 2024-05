Calciomercato Milan

l’Inter ha annunciato di aver già chiuso due colpi in vista del prossimo Calciomercato : Furlani e il Milan resteranno a guardare? La differenza tra una grande squadra di calcio e una piccola sta tutta nella pianificazione. Essere uno, due o ...

In vista del prossimo Calciomercato Juventus e Milan si preparano a lottare per il cartellino di Ugarte: Giuntoli sfida Furlani La stagione di Milan e Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative e in vista della prossima estate entrambe le ...