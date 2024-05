Calciomercato – Milan - undici giocatori sul filo della cessione | il punto

Alessandro Buongiorno , difensore del Torino, vuole provare ad esserci per la sfida contro il Milan (che lo punta per il Calciomercato estivo)

Gianluca Di Marzio ha spiegato come il Milan Under 23, sebbene non ancora nato, sia già ufficialmente attivo per il calciomercato estivo

Galliani e l’amico Allegri: “Non dico nulla, ma sarei dispiaciuto” - Galliani e l’amico Allegri: “Non dico nulla, ma sarei dispiaciuto” - Il vice presidente del Monza, che sarà all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, risponde così sul tecnico bianconero ...

Sarri: "Tra 2-3 anni smetto. Senza quel no di Berlusconi non avrei mai allenato un grande Napoli" - Sarri: "Tra 2-3 anni smetto. Senza quel no di Berlusconi non avrei mai allenato un grande Napoli" - L'ex tecnico della Lazio: "Ho visto una partita di Under 12 l'altro giorno, quello è calcio vero. Sacchi è uno dei pochi che ha cambiato il calcio" ...

Maldini e l’intervista censurata dalla Lega: cosa è stato tagliato Bufera sul web - Maldini e l’intervista censurata dalla Lega: cosa è stato tagliato Bufera sul web - Il calcio è marcio quasi squagliato da un potere losco e cinico ... C’è chi osserva: “Maldini e F. Baresi sono stati per il milan delle bandiere. Purtroppo la riconoscenza è zero, ma a volte dipende ...