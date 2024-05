Calciomercato Milan - obiettivo Araujo ma Xavi lo blinda | lui sa cosa penso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildelruota attorno alla ricerca di un nuovo difensore centrale.è uno degli obiettivi, maprova arlo Ilinvestirà parte del budget a disposizione sul mercato per un difensore centrale di livello. Questo l’che la dirigenza rossonera si è prefissato in vista della prossima sessione di. Nella lista degli obiettivi per il reparto difensivo figura il nome di Ronald. Il 25enne difensore del Barcellona piace alda tempi non sospetti. L’allenatore dei blaugrana,, ha però volutore il suo giocatore durante la conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato contro ...

Il Milan studia il colpo per l'attacco. dalla Spagna sono sicuri: Geoffrey Moncada guarda in casa del Girona

Pagelle Giro d’Italia 2024: quando non sbaglia, Milan vince. Gaviria lontano dai fasti del passato - Pagelle Giro d’Italia 2024: quando non sbaglia, milan vince. Gaviria lontano dai fasti del passato - PAGELLE GIRO D'ITALIA 2024 Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio Jonathan milan, 10: finalmente ha vinto in maniera netta, senza sbagliare i tempi e ...

Nuovo allenatore Milan: hanno messo nero su bianco - Nuovo allenatore milan: hanno messo nero su bianco - Nuovo allenatore milan. La società rossonera ... sono le panchine ‘bollenti’ a tenere saldamente attenzionati gli addetti ai lavori del calcio. Mentre Simone Inzaghi, fresco vincitore del tricolore ...

De Siervo: "Nuova Supercoppa vetrina importante per Inter, Milan, Juve e Atalanta" - De Siervo: "Nuova Supercoppa vetrina importante per Inter, milan, Juve e Atalanta" - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato così a margine dell'evento di presentazione della finale di Coppa Italia in corso a Roma: "Questa non è ...