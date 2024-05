Calciomercato Milan – Buongiorno nel mirino - ma la concorrenza è spietata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alessandro, difensore del Torino, vuole provare ad esserci per la sfida contro il(che lo punta per ilestivo)

Calciomercato Milan , non solo l’addio di Simon Kjaer , in difesa rischiano tutti : uno tra Malick Thiaw o Fikayo Tomori può partire… Il campionato del Milan sta per giungere al termine e in estate potrebbe esserci una piccola rivoluzione in difesa . ...

Calciomercato Milan , la Juventus vuole il centrocampista del Nizza e fratello di Marcus, Khephren Thuram: Geoffrey Moncada beffato? Thuram, un cognome che in casa Milan non va proprio giù. Questa volta non parliamo di Marcus, centravanti ...

Calciomercato Milan , l’avventura di Divock Origi al Nottingham Forest è un vero disastro : zero goal in 599 minuti. In estate tornerà e… Che fine ha fatto Divock Origi? L’attaccante di proprietà del Milan sta facendo un campionato disastro so in ...

Tonali: “Mi sono nascosto e ho sbagliato, potevo compromettere tutto, ma sono stato fortunato” - Tonali: “Mi sono nascosto e ho sbagliato, potevo compromettere tutto, ma sono stato fortunato” - Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali sta finendo di scontare la lunga squalifica per il calcioscommesse. Sandro Tonali in attesa di poter tornare a giocare sta svolgendo una serie di incontri ...

TMW - Il Napoli insiste per Conte, possibile l'inserimento di bonus legati alla Champions League - TMW - Il Napoli insiste per Conte, possibile l'inserimento di bonus legati alla Champions League - Come fatto con Carlo Ancelotti, qualche anno fa, Aurelio De Laurentiis vuole un big per la sua panchina. Ed è per questo che i contatti con Antonio Conte ci sono, seppur non sia il candidato unico. È ...

PSG - Mbappè non convocato per il match contro il Nizza - PSG - Mbappè non convocato per il match contro il Nizza - Kylian Mbappé è assente nel gruppo del Psg che stasera affronterà fuori casa il Nizza per il posticipo della 32esima giornata di Ligue 1, come altri giocatori, tra cui Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi.