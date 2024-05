Calciomercato Milan – Bennacer ai saluti? Il punto sul suo futuro | PM News

Ismaël Bennacer , centrocampista rossonero, in campo per Torino-Milan di sabato sera. però l'ex Empoli potrebbe non giocare in mediana

Milan, idea Artem Dovbyk per l’attacco: il Girona chiede 40 milioni - milan, idea Artem Dovbyk per l’attacco: il Girona chiede 40 milioni - Artem Dovbyk è l’ultimo nome accostato al milan per il dopo Giroud. Il Girona lo valuta 40 milioni, la squadra mercato rossonera riflette. L’addio di Giroud al termine della stagione è ormai ufficiale ...

Milan, Bennacer insidiato dal Borussia Dortmund: le cifre dell’affare - milan, bennacer insidiato dal Borussia Dortmund: le cifre dell’affare - bennacer potrebbe salutare il milan al termine della stagione. Sulle sue tracce c’è il Borussia Dortmund pronto a investire una cifra importante. Il mercato del milan potrebbe non essere in una sola d ...

Il Milan prepara il nuovo ciclo tra arrivi, conferme e big in bilico - Il milan prepara il nuovo ciclo tra arrivi, conferme e big in bilico - milan, in attesa di scegliere il successore di Pioli, in casa rossonera appare certa la permanenza di Leao e Pulisic davanti.