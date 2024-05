Calciomercato Milan – Attaccante - dalla Spagna | Fari puntati in casa Girona

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilstudia il colpo per l'attacco.sono sicuri: Geoffrey Moncada guarda indel

Il mercato del Milan entra nel vivo: sono quattro i nomi per il Centrocampo sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada. Ecco di chi si tratta

Napoli e Milan su Dovbyk, il Girona apre alla cessione: fissato il prezzo - Napoli e milan su Dovbyk, il Girona apre alla cessione: fissato il prezzo - Dalla spagna confermano l'interesse delle due squadre di Serie A per il bomber ucraino del Girona che può partire a fine stagione.

Real, Hazard costa anche dopo il ritiro: bonus Champions da 6 mln al Chelsea - Real, Hazard costa anche dopo il ritiro: bonus Champions da 6 mln al Chelsea - Nonostante la decisione consensuale di interrompere il contratto nell’ottobre scorso, l’accordo originale fra le parti rimane valido fino al prossimo 30 giugno.

Tennis, in Spagna sicuri: Nadal giochera' al Roland Garros - Tennis, in spagna sicuri: Nadal giochera' al Roland Garros - Tornato da Roma con molti dubbi sulle sue condizioni fisiche, Rafa Nadal pero' con ogni probabilita' provera' a giocare il Roland Garros. In ...